Marca: «Реал» полностью разорвал отношения с организаторами «Золотого мяча»

«Реал» принял решение разорвать связи с организаторами «Золотого мяча», включая журнал France Football, после того, как нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор не выиграл награду, сообщает Marca.

По информации источника, мадридский клуб разочаровался в «Золотом мяче». «Реал» также исключил любые контакты с УЕФА, кроме вопросов по организации матчей.

В «Реале» не верят, что Винисиус теперь когда-либо получит приз лучшему футболисту.

Обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. 24-летний Винисиус занял второе место в голосовании. Бразилец, как и все остальные представители «Реала», не приехал на церемонию вручения награды, которая прошла 28 октября в Париже в театре «Шатле».

В минувшем сезоне Винисиус в составе «Реала» стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.