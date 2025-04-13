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13 апреля, 10:18

Marca: «Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Ливерпуля» Макаллистеру

Алина Савинова
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«Реал» заинтересован в полузащитнике «Ливерпуля» Алексисе Макаллистере, сообщает Marca.

Как отмечает источник, в мадридском клубе считают, что 26-летний аргентинец подходит команде по своим качествам. В настоящее время «сливочные» изучают целесообразность потенциального трансфера игрока.

Ранее Макаллистер признавался, что хотел бы однажды поиграть в ла лиге.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 44 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, забив шесть голов и сделав четыре результативные передачи. Его контракт с красными рассчитан до лета 2028 года.

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Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Реал
Алексис Макаллистер
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