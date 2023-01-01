Marca: Роналду ждал предложение от «Реала», находясь на базе клуба после ЧМ-2022

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Форвард Криштиану Роналду, недавно перешедший в «Аль-Наср», надеялся на переход в «Реал», сообщает Marca.
По сведениям источника, 37-летний португалец после ЧМ-2022 находился на базе мадридского клуба, где ждал предложение от клуба.
37-летний нападающий подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт на два года.
Последней командой футболиста был «Манчестер Юнайтед». Он покинул английский коллектив после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану. В текущем сезоне игрок провел 16 матчей за «МЮ», забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.