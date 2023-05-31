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Испания

Сегодня, 15:43

Marca: Себальос продлит контракт с «Реалом» на 3 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник Дани Себальос может продлить контракт с «Реалом».

Как сообщает Marca, 26-летний игрок близок к подписанию нового соглашения с мадридским клубом сроком на 3 года. Себальос был близок к уходу из «Реала», но ситуацию изменил звонок руководства клуба его окружению. В прошлый понедельник боссы клуба связались с окружением игрока и улучшили предложение, а также заявили, что верят в него. Окончательное решение будет принято на этой неделе.

Срок действующего контракта испанского футболиста с «Реалом» истекает в июне этого года. Себальос играет за мадридский клуб с лета 2017 года.

Полузащитник сыграл за «Реал» 45 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач.

Дани Себальос
Футбол
ФК Реал
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