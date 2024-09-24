Marca: Винисиус получит «Золотой мяч»

Нападающий «Реала» Винисиус получит награду «Золотой мяч», утверждает издание Marca.

По данным источника, 24-летний бразилец будет признан лучшим футболистом мира по итогам сезона-2023/24.

В минувшем сезоне форвард забил 24 гола и сделал 11 результативных передач в 39 матчах за «Реал» во всех турнирах. Вместе с «Королевским клубом» футболист выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 28 октября в Париже в театре «Шатле».