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Marca: Винисиусу грозит наказание за неуважительный жест в адрес фанатов «Райо Вальекано»

Алина Савинова
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Дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании рассмотрит скандальный эпизод с участием вингера «Реала» Винисиуса Жуниора в матче 17-го тура ла лиги с «Райо Вальекано», сообщает Marca.

Игра прошла в субботу, 14 декабря, и завершилась ничьей со счетом 3:3. По окончании матча футболист, услышав недовольные выкрики фанатов команды соперника, показал им демонстративный жест, намекающий на вылет в сегунду.

По информации источника, представители ла лиги направили письмо в дисциплинарный комитет с просьбой рассмотреть как поведение Винисиуса, так и выкрики болельщиков «Райо».

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Винисиус показал два пальца болельщикам &laquo;Райо Вальекано&raquo;. Винисиус опять скандалит — жестом послал «Райо» во вторую лигу. Президент соперника в ярости

«Реал» с 37 очками занимает третье место в чемпионате Испании. «Райо Вальекано» набрал 20 баллов и располагается на 13-й позиции в турнирной таблице.

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Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
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