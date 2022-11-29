Marca: возвращение Месси в «Барселону» маловероятно

Нападающий Лионель Месси, скорее всего, не вернется в «Барселону», пишет Marca.

Дело в том, что отношения у Месси и президента каталонцев Жоана Лапорты до сих пор остаются натянутыми, несмотря на то, что оба «публично пытаются сглаживать острые углы».

Кроме того, «Барсу» также сдерживает финансовый фактор. У клуба нет места в зарплатной ведомости для Месси.

Нынешний контракт 35-летнего форварда с «ПСЖ» действует до конца июня 2023 года, однако в сделке прописана опция продления еще на один год.

Месси в этом сезоне провел 22 матча за «ПСЖ», забив 14 голов и сделав еще 17 голевых передач.

Ранее появлялась информация, что летом аргентинец намерен уехать в США. Он может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС, если подпишет контракт с командой «Интер Майами».