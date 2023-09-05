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Испания

Сегодня, 17:50

Marca: Захарян заболел и не тренируется с «Реалом Сосьедад»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустил тренировку испанского клуба, сообщает Marca.

По информации источника, Захарян не присутствовал на тренировке по причине болезни.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29. За новую команду Захарян дебютировал в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса» (0:0). Всего он провел 2 игры в ла лиге.

После четырех туров «Реал Сосьедад» занимает восьмую строчку в турнирной таблице ла лиги, набрав шесть очков.

17 сентября «Реал Сосьедад» встретится с мадридским «Реалом». Начало — в 20:00 по мск.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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17.09 00:00
Барселона – Бетис
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Сельта – Мальорка
 - : -
17.09 00:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
17.09 00:00
Гранада – Жирона
 - : -
17.09 00:00
Р. Вальекано – Алавес
 - : -
17.09 00:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
17.09 00:00
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 - : -
17.09 00:00
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