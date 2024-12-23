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Сегодня, 21:50

Marca: Зидан отказывает топ-клубам и ждет приглашения от сборной Франции

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший главный тренер мадридского «Реала» и чемпион мира в составе сборной Франции Зинедин Зидан не намерен возвращаться к тренерской работе в ближайшее время.

По информации Marca, после ухода из «королевского клуба» в 2021 году француза приглашало несколько ведущих европейских команд, но все получили отказ. 52-летний специалист готов работать только с «Реалом» или сборной Франции.

Источник утверждает, что Зидан теоретически готов согласиться на участие в крупном новаторском проекте, но пока не видит для себя похожих подходящих вариантов. Также тренер признает, что в обозримом будущем он вряд ли сможет возглавить «сливочных» или сборную родной страны, поэтому не исключает возможности завершения тренерской карьеры.

Marca подчеркивает, что часть бывших членов его штаба в «Реале» уже занимаются самостоятельной работой.

Зидан возглавлял испанскую команду с 2016 по 2021 год (с перерывом). Под его руководством мадридцы 3 раза подряд выиграли Лигу чемпионов и дважды стали чемпионами Испании, а также завоевали ряд других трофеев.

Источник: Marca
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Зинедин Зидан
Сборная Франции по футболу
ФК Реал
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