Тер Штеген: «Возвращение Месси было бы для «Барселоны» большим преимуществом»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген хотел бы, чтобы нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вернулся в каталонский клуб.

«Возвращение Месси, безусловно, было бы для нас большим преимуществом. Возможно, когда-нибудь он вернется в другой роли. «Барселона» — это его клуб, который всегда будет занимать важное место в его жизни. Многие люди здесь по-прежнему поддерживают с ним связь. Некоторые игроки, с которыми он был очень близок, сейчас находятся с ним в Майами», — приводит слова тер Штегена Mundo Deportivo.

36-летний Месси в летнее трансферное окно подписал контракт с «Интер Майами». Он сыграл за клуб 11 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года. С «Интер Майами» Месси уже успел выиграть Кубок лиг.

Аргентинец играл за «Барселону» с 2003 по 2021 год.