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Испания

Сегодня, 12:17

Марк-Андре тер Штеген рассказал о взаимоотношениях с главным тренером Хави

Виктория Кравченко
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рассказал об изменениях главного тренера Хави, после того, как он возглавил команду.

Он признался, что в их отношениях всегда было большое уважение друг к другу, которое со временем не изменилось.

«Теперь он тренер, но для меня ничего не меняется, уважение остается. Мы разговариваем, мы сверхчестны, и это то, о чем я прошу Хави, честно говорить, стать лучше. Теперь он находится в другой функции, но ничего не меняется. Я также слушаю его. Хави был очень важен в раздевалке, и я рад за него, что он смог вернуться», — цитирует тер Штегена Mundo Deportivo.

Хави выступал в «Барселоне» с 1998 по 2015 год. В 2021 году он возглавил команду. После 14 туров ла лиги каталонцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 37 очков.

Марк-Андре тер Штеген
ФК Барселона
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