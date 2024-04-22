Тер Штеген назвал позором отсутствие системы автоматического определения гола в ла лиге

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал отсутствие системы автоматического определения гола в матче с «Реалом» (2:3) в 32-м туре ла лиги.

Слова голкипера поддержал главный тренер каталонцев Хави.

«Это позор для футбольного мира. Почему нет системы определения голов? В этой индустрии хватает денег, только, видимо, не на главное. Просто стыдно», — сказал вратарь после игры.

На 28-й минуте матча вратарь «Реала» Андрей Лунин выбил мяч с линии после касания вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. ВАР с нескольких камер оценил эпизод и поддержал решение арбитра Сесара Сото Градо о том, что взятия ворот не было.

«Реал» набрал 81 очко и лидирует в таблице чемпионата Испании, «Барселона» с 70 очками идет второй.