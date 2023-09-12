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Испания

Сегодня, 17:11

Тер Штеген — о финансовых проблемах «Барселоны»: «Некоторые решения были очень болезненными»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о финансовом положении испанского клуба.

«Конечно, мы, игроки, замечаем финансовые проблемы, но почти не говорим об этом. Клуб делает все возможное, чтобы улучшить команду, несмотря на сложную ситуацию. В последние годы было принято много хороших решений, которые продвинули клуб вперед как в финансовом, так и в спортивном плане. Но некоторые из них были очень и очень болезненными. Особенно когда речь шла об увольнениях», — приводит слова тер Штегена Mundo Deportivo.

Ранее «Барселона» из-за сложной экономической ситуации отказалась от услуг сторонней компании, готовившей питание для игроков резервной команды.

Хави с&nbsp;игроками &laquo;Барселоны&raquo;. У «Барселоны» снова безумные финансовые проблемы. Хави хочет новичков, а денег на них нет

Каталонский клуб занимает третье место в турнирной таблице ла лиги, набрав 10 очков в 4 матчах.

Источник: Mundo Deportivo
Марк-Андре тер Штеген
Футбол
ФК Барселона
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