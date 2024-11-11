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Сегодня, 05:08

Касадо: «Ла лига должна засчитать гол, забитый Левандовски»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо после поражения от «Реал Сосьедад» (0:1) в матче 13-го тура чемпионата Испании прокомментировал момент с отмененным голом нападающего Роберта Левандовски. ВАР отменил взятие ворот на 13-й минуте из-за офсайда.

«Ла лига должна засчитать гол, забитый Левандовски. Это будет очень безответственно, если законный гол будет отменен таким образом», — приводит в своих соцсетях журналист Фабрицио Романо слова Касадо.

«Реал Сосьедад» набрал 18 очков и поднялся на 8-е место в таблице. «Барселона» идет на первой строчке — 33 очка.

Роберт Левандовски
Футбол
ФК Барселона

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