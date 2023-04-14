Кукурелья: «Для меня Месси номер один в мире»

Защитник «Челси» Марк Кукурелья высказался о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Для меня Лео номер один в мире. Я играл с ним в «Барселоне» и много с ним тренировался. Самое невероятное, что когда вы смотрите игру, он много ходит, но он наблюдает за всем, следит за пространством. А затем, когда он получает мяч, у него уже есть информация и осознание ситуации», — приводит слова Кукурельи Goal.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе каталонской команды он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

На данный момент Месси выступает в «ПСЖ», куда перешел в 2021 году. В текущем сезоне он провел за парижан 34 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 18 результативных передач.