Маркос Алонсо продлил контракт с «Барселоной»

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Защитник Маркос Алонсо подписал новый контракт с «Барселоной», сообщает сайт каталонского клуба.
32-летний испанец заключил с командой договор до 2024 года. Также соглашение предусматривает опцию продления контракта еще на один сезон. Сумма отступных за игрока составляет 50 миллионов евро.
Предыдущий контракт Алонсо с каталонцами истекал летом 2023 года.
На счету защитника 2 гола в 19 матчах за сине-гранатовых во всех турнирах в нынешнем сезоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования