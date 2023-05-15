Масалитин: «Через годик-два «Барселона» и в Европе должна хорошо пошуметь»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о досрочной победе «Барселоны» в чемпионате Испании.

— «Барса» воспользовалась ситуацией, что «Реал» занят на несколько фронтов, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Масалитина. — Ему не хватило физики на внутренний чемпионат. В «Барселоне» сейчас идет перестроение. Хави прививает внутреннюю философию «Барселоны». Мы помним, какую яркую игру показывала команда, и такой футбол хочет видеть Хави. Думаю, через годик-два «Барселона» и в Европе должна хорошо пошуметь, если все будет нормально, например, не уволят Хави.

— В этом сезона «Барселона» действительно на голову выше всех?

— Так сложились обстоятельства. Просто у «Реала» возрастные игроки в команде, и на все фронта их не хватило, как я и сказал. Этот момент помог, но им надо было воспользоваться. И они это сделали.

В воскресенье, 14 мая, сине-гранатовые победили «Эспаньол» (4:2) в 34-м туре ла лиги и досрочно стали победителями турнира.