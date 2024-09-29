Сегодня, 23:30
Матч 8-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал» был прерван на 70-й минуте после того, что фанаты хозяев стали бросать в голкипера гостей Тибо Куртуа посторонние предметы. В экс-вратаря «Атлетико» летели в том числе зажигалки и пакеты с мусором.
Главный судья встречи Матео Бускетс Феррер сначала остановил игру и попросил сделать объявление по стадиону, а затем увел команды с поля.
Успокаивать своих фанатов отправились несколько игроков «Атлетико» и главный тренер Диего Симеоне.
На 64-й минуте защитник «Реала» Эдер Милитао открыл счет в матче. Куртуа эмоционально праздновал гол и стал обращаться к той трибуне за своими воротами, на которой находятся болельщики соперника.