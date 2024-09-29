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Сегодня, 23:30

Матч «Атлетико» — «Реал» прерван из-за поведения болельщиков

Ана Горшкова
Корреспондент
Болельщики «Атлетико».
Фото Reuters
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Матч 8-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал» был прерван на 70-й минуте после того, что фанаты хозяев стали бросать в голкипера гостей Тибо Куртуа посторонние предметы. В экс-вратаря «Атлетико» летели в том числе зажигалки и пакеты с мусором.

Главный судья встречи Матео Бускетс Феррер сначала остановил игру и попросил сделать объявление по стадиону, а затем увел команды с поля.

Успокаивать своих фанатов отправились несколько игроков «Атлетико» и главный тренер Диего Симеоне.

Фото AFP

На 64-й минуте защитник «Реала» Эдер Милитао открыл счет в матче. Куртуа эмоционально праздновал гол и стал обращаться к той трибуне за своими воротами, на которой находятся болельщики соперника.

Матч «Атлетико» — «Реал» был возобновлен спустя 15 минут.

Испания. Ла Лига. 8-й тур
29 сент, 22:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Реал
Тибо Куртуа
ФК Атлетико
ФК Реал

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