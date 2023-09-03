Матч «Атлетико» — «Севилья» перенесен из-за шторма в Мадриде

Матч между «Атлетико» и «Севильей» в рамках 4-го тура чемпионата Испании перенесен с воскресенья на более позднюю дату.

Как отмечает Football Espana, ла лига приняла данное решение из-за штормового предупреждения, предварительно обсудив вопрос с клубами. В Мадриде объявлен красный уровень опасности 3 сентября.

На данный момент «Атлетико» занимает 3-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 7 очков за 3 тура. «Севилья» расположилась на последней, 20-й строчке (0).