Матч «Барселона» — «Реал» прервали из-за молнии

Товарищеский матч «Барселона» — «Реал» прерван из-за неприемлемых погодных условий.

Встречу остановили на 13-й минуте из-за молнии.

Изначально проведение матча было под угрозой из-за штормового предупреждения: организаторы игры и клубы договорились о том, что матч будет возобновлен только в том случае, если в течение 30 минут молния не ударит в радиусе 8 миль (12,8 км) рядом со стадионом.

Матч «Барселона» — «Реал» проходит в Нью-Джерси (США) на стадионе «Метлайф», который вмещает 83 тысячи зрителей.