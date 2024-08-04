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Сегодня, 02:26

Матч «Барселона» — «Реал» прервали из-за молнии

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото USA Today Sports
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Товарищеский матч «Барселона» — «Реал» прерван из-за неприемлемых погодных условий.

Встречу остановили на 13-й минуте из-за молнии.

Изначально проведение матча было под угрозой из-за штормового предупреждения: организаторы игры и клубы договорились о том, что матч будет возобновлен только в том случае, если в течение 30 минут молния не ударит в радиусе 8 миль (12,8 км) рядом со стадионом.

Матч «Барселона» — «Реал» проходит в Нью-Джерси (США) на стадионе «Метлайф», который вмещает 83 тысячи зрителей.

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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