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Сегодня, 00:54

Матч «Реал» — «Мальорка» закончился потасовкой игроков

Евгений Козинов
Корреспондент
Потасовка в конце матча «Реал» — «Мальорка».
Фото Скриншот видео
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После финального свистка в матче 1/2 финала Суперкубка Испании между «Реалом» и «Мальоркой» случилась потасовка между игроками.

Полузащитник мадридцев Джуд Беллингем повздорил с защитником соперников Пабло Маффео, который резко высказывался о «Реале» перед игрой. В результате вспыхнула потасовка, которая закончилась тем, что главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти со своим помощником обнял Маффео и увел с поля.

В начале этой недели защитник «Мальорки» заявил: «В боксерском поединке я бы нокаутировал Винисиуса за 10 секунд».

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