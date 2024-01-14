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Сегодня, 02:13

Матч «Севилья» — «Алавес» вошел в историю: впервые опубликованы переговоры судьи с ВАР

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Матч 20-го тура ла лиги «Севилья» — «Алавес» (2:3) вошел в историю испанского футбола.

Впервые Королевская федерация футбола Испании после игры опубликовала в соцсетях видеозапись и аудиозапись переговоров судьи с ВАР при назначении 11-метрового удара в ворота гостей на 80-й минуте.

Подобное могло случиться и раньше — в полуфинале Суперкубка Испании. Но там арбитрам не пришлось прибегнуть к просмотру видеозаписи на мониторе у поля.

Судейский комитет пообещал публиковать такие видео в каждом туре — по субботам, воскресеньям и понедельникам после завершения всех матчей.

ФК Алавес
ФК Севилья
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