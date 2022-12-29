Матчи 15-го тура чемпионата Испании начнутся с минуты молчания в память о Пеле

Матчи 15-го тура чемпионата Испании начнутся с минуты молчания в память о легендарном бразильском футболисте Пеле, сообщила пресс-служба ла лиги.

Трехкратный чемпион мира Пеле ушел из жизни 29 декабря, ему было 82 года.

29 ноября бывший игрок сборной Бразилии был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. У него были диагностированы почечная и сердечная недостаточность.

Ранее сообщалось, что химиотерапия, которую он проходил в рамках лечения рака толстой кишки, перестала давать нужный результат.

Пеле — единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 году).