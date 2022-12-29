Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

29 декабря, 23:05

Матчи 15-го тура чемпионата Испании начнутся с минуты молчания в память о Пеле

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Матчи 15-го тура чемпионата Испании начнутся с минуты молчания в память о легендарном бразильском футболисте Пеле, сообщила пресс-служба ла лиги.

Трехкратный чемпион мира Пеле ушел из жизни 29 декабря, ему было 82 года.

29 ноября бывший игрок сборной Бразилии был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. У него были диагностированы почечная и сердечная недостаточность.

Ранее сообщалось, что химиотерапия, которую он проходил в рамках лечения рака толстой кишки, перестала давать нужный результат.

Пеле — единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 году).

Пеле
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российский нападающий выдал лучший матч в карьере. Он набрал 4 очка!
За что в России ненавидят Овечкина? Такие люди есть, и их немало
Экс-премьер Украины указал на осведомленность США о разворовывании помощи Киеву
Суд приговорил убивших пенсионерку приезжих из Средней Азии к тюрьме
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Читатели немецкой Welt отметили изменение в поведении Зеленского после визита в Вашингтон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Анчелотти: «Верю, что рано или поздно футбол перейдет к чистому времени»

«Бетис» и «Атлетик» сыграли вничью в ла лиге