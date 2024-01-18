Матчи «Барселоны» и «Реала» в Кубке Испании: время начала и где смотреть трансляцию игр 18 января

Сегодня, 13:30
18 января, в четверг, состоятся два матча 1/8 финала Кубка Испании. «СЭ» публикует расписание последнего игрового дня стадии 1/8. Время начала — московское.
21.30. «Унионистас» — «Барселона»
Онлайн-трансляция
23.00. «Атлетико» — «Реал»
Онлайн-трансляция
Трансляцию игр Кубка короля в прямом эфире бесплатно можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ», также встречи будут доступны на сайте matchtv.ru. Трансляция «Унионистас» — «Барселона» начнется в 21.25 мск, а матч «Атлетико» — «Реал» в эфире будет в 23.25 мск. По платной подписке встречи можно посмотреть на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Окко Спорт.
Кубок Испании: турнирная таблица в актуальном виде и результаты