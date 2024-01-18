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Сегодня, 13:30

Матчи «Барселоны» и «Реала» в Кубке Испании: время начала и где смотреть трансляцию игр 18 января

«Атлетико» сыграет с «Реалом» в матче 1/8 финала Кубка Испании 18 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хави, главный тренер ФК «Барселона».
Фото Global Look Press
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18 января, в четверг, состоятся два матча 1/8 финала Кубка Испании. «СЭ» публикует расписание последнего игрового дня стадии 1/8. Время начала — московское.

Расписание Кубка Испании на 18 января:

18 января, четверг

21.30. «Унионистас» — «Барселона»
Онлайн-трансляция

23.00. «Атлетико» — «Реал»
Онлайн-трансляция

Трансляцию игр Кубка короля в прямом эфире бесплатно можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ», также встречи будут доступны на сайте matchtv.ru. Трансляция «Унионистас» — «Барселона» начнется в 21.25 мск, а матч «Атлетико» — «Реал» в эфире будет в 23.25 мск. По платной подписке встречи можно посмотреть на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Окко Спорт.

Кубок Испании: турнирная таблица в актуальном виде и результаты

Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
ФК Реал
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