Матчи ла лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах давки на стадионе в Индонезии

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Матчи седьмого и восьмого туров ла лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах давки на стадионе в Индонезии, сообщается на официальном сайте организации.
Трагедия произошла в воскресенье, 2 октября, после матча между командами «Арема» и «Персебая» (2:3). Болельщики гостей выбежали на поле, после чего сотрудники полиции применили слезоточивый газ, чтобы успокоить их. В результате начались паника и давка. Вице-губернатор Восточной Явы Эмиля Дардака сообщил, что число погибших в беспорядках увеличилось до 174 человек.
«Ла лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) договорились о проведении минуты молчания, чтобы выразить свои соболезнования народу Индонезии, особенно родственникам жертв давки на стадионе в Индонезии, а также пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим во время инцидентов. В знак уважения все оставшиеся игры седьмого и восьмого туров начнутся с минуты молчания», — говорится в заявлении ла лиги.
Президент Индонезии Джоко Видодо выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией. Он поручил начальнику полиции и председателю Футбольной ассоциации Индонезии провести тщательное расследование, а до его завершения — приостановить чемпионат.
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