«Атлетико» сыграет с «Гранадой» в чемпионате Испании 14 августа.

В понедельник будут доиграны матчи 1-го тура примеры: «Кадис» — «Алавес» и «Атлетико» — «Гранада». В пятницу стартует уже 2-й тур чемпионата Испании двумя играми: «Мальорка» — «Вильярреал» и «Валенсия» — «Лас-Пальмас».

14 августа, понедельник

«Кадис» — «Алавес» — 20.30 мск

«Атлетико» — «Гранада» — 22.30 мск

18 августа, пятница

«Мальорка» — «Вильярреал» — 20.30 мск

«Валенсия» — «Лас-Пальмас» — 22.30 мск

19 августа, суббота

«Реал Сосьедад» — «Сельта» — 18.00 мск

«Альмерия» — «Реал Мадрид» — 20.30 мск

«Осасуна» — «Атлетик» — 22.30 мск

20 августа, воскресенье

«Жирона» — «Хетафе» — 18.30 мск

«Барселона» — «Кадис» — 20.30 мск

«Бетис» — «Атлетико» — 22.30 мск

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