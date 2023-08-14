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Испания

Сегодня, 15:00

Матчи ла лиги: расписание и трансляции игр чемпионата Испании на неделе 14 — 20 августа

«Атлетико» сыграет с «Гранадой» в чемпионате Испании 14 августа.
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антуан Гризманн (ФК «Атлетико»).
Фото Global Look Press
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В понедельник будут доиграны матчи 1-го тура примеры: «Кадис» — «Алавес» и «Атлетико» — «Гранада». В пятницу стартует уже 2-й тур чемпионата Испании двумя играми: «Мальорка» — «Вильярреал» и «Валенсия» — «Лас-Пальмас».

14 августа, понедельник

«Кадис» — «Алавес» — 20.30 мск
«Атлетико» — «Гранада» — 22.30 мск

18 августа, пятница

«Мальорка» — «Вильярреал» — 20.30 мск
«Валенсия» — «Лас-Пальмас» — 22.30 мск

19 августа, суббота

«Реал Сосьедад» — «Сельта» — 18.00 мск
«Альмерия» — «Реал Мадрид» — 20.30 мск
«Осасуна» — «Атлетик» — 22.30 мск

20 августа, воскресенье

«Жирона» — «Хетафе» — 18.30 мск

«Барселона» — «Кадис» — 20.30 мск
«Бетис» — «Атлетико» — 22.30 мск

Видеотрансляции матчей ла лиги доступны по платной подписке на онлайн-платформе ОККО в разделе «Спорт».

Полный календарь чемпионата Испании и турнирная таблица примеры сезона-2023/2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ»

ФК Атлетико
ФК Барселона
ФК Валенсия
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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