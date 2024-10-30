Матчи «Валенсии» и «Леванте» в Кубке Испании перенесли из-за наводнения

Два матча 1/64 финала Кубка Испании перенесены из-за наводнения в Валенсийском сообществе, сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

В среду, 30 октября «Валенсия» на выезде должна была сыграть с «Парлой», а «Леванте» — с «Понтеведрой». Теперь игры запланированы на 6 и 7 ноября соответственно.

В Валенсии был объявлен красный уровень опасности из-за сильных ливней и наводнений. Выпавшие осадки стали самыми обильными с 11 сентября 1966 года, когда в местном муниципалитете выпало 520 л/м2. По актуальным данным, в Валенсии погиб 51 человек.