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Сегодня, 13:59

Матчи «Валенсии» и «Леванте» в Кубке Испании перенесли из-за наводнения

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Два матча 1/64 финала Кубка Испании перенесены из-за наводнения в Валенсийском сообществе, сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

В среду, 30 октября «Валенсия» на выезде должна была сыграть с «Парлой», а «Леванте» — с «Понтеведрой». Теперь игры запланированы на 6 и 7 ноября соответственно.

В Валенсии был объявлен красный уровень опасности из-за сильных ливней и наводнений. Выпавшие осадки стали самыми обильными с 11 сентября 1966 года, когда в местном муниципалитете выпало 520 л/м2. По актуальным данным, в Валенсии погиб 51 человек.

Футбол
ФК Валенсия
ФК Леванте

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