Маттеус надеется на переход Нико Уильямса в «Барселону»

Сегодня, 09:25
Бывший игрок сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус считает, что нападающему «Атлетика» Нико Уильямсу надо продолжить карьеру в «Барселоне».
«Мой друг Ханс-Дитер Флик мечтает об этом. Его сумма выкупа — 60 миллионов, а рыночная цена уже больше 100 млн. Это потрясающий футболист», — цитирует немца Mundo Deportivo.
Сообщалось, что трансфер игрока в испанский клуб близок к завершению.
14 июля Уильямс стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. Он отметился голом в финале с Англией (2:1) и был признан лучшим игроком матча.