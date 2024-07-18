Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 09:25

Маттеус надеется на переход Нико Уильямса в «Барселону»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший игрок сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус считает, что нападающему «Атлетика» Нико Уильямсу надо продолжить карьеру в «Барселоне».

«Мой друг Ханс-Дитер Флик мечтает об этом. Его сумма выкупа — 60 миллионов, а рыночная цена уже больше 100 млн. Это потрясающий футболист», — цитирует немца Mundo Deportivo.

Сообщалось, что трансфер игрока в испанский клуб близок к завершению.

14 июля Уильямс стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. Он отметился голом в финале с Англией (2:1) и был признан лучшим игроком матча.

Лотар Маттеус
ФК Барселона
Нико Уильямс
0
Читайте также
Владимир и Магомед проведут третий бой.
Стали известны денежные бонусы всех стран за медали на Олимпиаде-2024
На Украине сообщили о более 700 без вести пропавших боевиках ВСУ в Крынках
Илич практически в Петербурге, а КлаудЧто происходит в «Зените» накануне старта нового сезона РПЛ
Мотоциклист погиб в ДТП с бетономешалкой на юго-востоке Москвы
Секретная служба зафиксировала странное поведение стрелявшего в Трампа
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Бывший форвард сборной Англии Райт восхитился игрой Ямаля на Евро-2024

«Атлетико» близок к подписанию Ле Нормана