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Испания

Сегодня, 08:14

Маттеус объяснил, почему Беллингему в «Реале» легче играть, чем в «Боруссии»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением об игре полузащитника Джуда Беллингема за «Реал».

«Он играет немного иначе. В дортмундской «Боруссии» он был лидером, и ему приходилось справляться с большим давлением. Но в «Реале», помимо Беллингема, есть еще семь или восемь игроков того же уровня, хотя и другого типа. Так что, возможно, в «Реале» ему легче играть, чем в «Боруссии», потому что товарищи по команде облегчают задачу», — сказал Маттеус.

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года. Его контракт с мадридской командой рассчитан до 2029 года.

За «Реал» 20-летний футболист провел 14 матчей, в которых отметился 13 голами и 3 результативными передачами.

Источник: https://talksport.com/football/1647751/jude-bellingham-real-madrid-borussia-dortmund-lothar-matthaus/
Джуд Беллингем
Лотар Маттеус
Футбол
ФК Реал
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