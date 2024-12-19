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19 декабря, 23:26

Маттеус раскритиковал Винисиуса и сравнил его с Неймаром

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус выступил с критикой в адрес форварда «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора.

«Для меня он второй Неймар. Он супер талантлив, но, как и Неймар, стоит на своем. Он вступает к конфликты с противниками, провоцирует жестами. У Винисиуса отличные качества, скорость, все мирового класса, но идет по ложному пути в своем поведении. Неймар — неверный образец для подражания. Поэтому для меня был правильным выбор в пользу Родри в качестве победителя «Золотого мяча». У него больше харизмы, больше интеллекта. Винисиус должен обрести зрелость, тогда у него будет все, чтобы стать футболистом мирового уровня», — приводит слова Маттеуса Sport Bild.

24-летний бразилец в текущем сезоне провел 21 матч во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 10 результативных передач.

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Винисиус Жуниор
Лотар Маттеус
Неймар Сантос
Футбол
ФК Реал
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