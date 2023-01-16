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Испания

Сегодня, 09:05

Оуэн: «Куртуа пропустил 3 гола, но все равно был лучшим у «Реала»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн прокомментировал поражение «Реала» от «Барселоны» (1:3) в финале Суперкубка Испании.

«Куртуа пропустил 3 гола и все равно был самым лучшим игроком «Реала», этим все сказано. Сравните скамейки запасных двух команд, я был в шоке. Защитники спешили с каждой передачей, отдавали пасы игрокам, находившимся в неудобной позиции. «Реал» пытался сыграть на контратаках с помощью Винисиуса, это очевидно, но план не может заключаться только в Винисиусе, одном против всех», — приводит слова Оуэна Madrid Xtra.

«Барселона» стала обладателем Суперкубка Испании в 14-й раз. Для Хави это первый трофей с каталонской командой в качестве тренера.

Винисиус Жуниор
Майкл Оуэн
Тибо Куртуа
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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