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Сегодня, 08:35

Sky Sports: Мбаппе будет получать в «Реале» 15 миллионов евро в год

Мбаппе будет зарабатывать в «Реале» 15 миллионов евро в год
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Нападающий Килиан Мбаппе согласился на значительное снижение зарплаты при переходе из «ПСЖ» в «Реал», утверждает Sky Sports.

Ожидается, что 25-летний француз заключит контракт с мадридским клубом на пять лет с зарплатой в размере 15 миллионов евро после вычета налогов. Также игрок получит 150 миллионов евро в виде подписного бонуса.

По данным Sky Sports, зарплата Мбаппе в «ПСЖ» в сезоне-2023/24 составила 75 миллионов евро за год. Также футболист получил от парижан 30 миллионов евро в виде подписного бонуса.

10 мая Мбаппе объявил, что уйдет из «ПСЖ» на правах свободного агента по окончании сезона-2023/24. Наиболее вероятно, что форвард продолжит карьеру в «Реале». 16 мая сообщалось, что мадридский клуб рассчитывает официально объявить о сделке с футболистом до начала Евро-2024.

Килиан Мбаппе объявил об&nbsp;уходе из &laquo;ПСЖ&raquo;. Мбаппе уходит из «ПСЖ» — теперь официально! В Париже ему предлагали зарплату 70 миллионов евро в год

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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