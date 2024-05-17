Sky Sports: Мбаппе будет получать в «Реале» 15 миллионов евро в год

Мбаппе будет зарабатывать в «Реале» 15 миллионов евро в год

Нападающий Килиан Мбаппе согласился на значительное снижение зарплаты при переходе из «ПСЖ» в «Реал», утверждает Sky Sports.

Ожидается, что 25-летний француз заключит контракт с мадридским клубом на пять лет с зарплатой в размере 15 миллионов евро после вычета налогов. Также игрок получит 150 миллионов евро в виде подписного бонуса.

По данным Sky Sports, зарплата Мбаппе в «ПСЖ» в сезоне-2023/24 составила 75 миллионов евро за год. Также футболист получил от парижан 30 миллионов евро в виде подписного бонуса.

10 мая Мбаппе объявил, что уйдет из «ПСЖ» на правах свободного агента по окончании сезона-2023/24. Наиболее вероятно, что форвард продолжит карьеру в «Реале». 16 мая сообщалось, что мадридский клуб рассчитывает официально объявить о сделке с футболистом до начала Евро-2024.