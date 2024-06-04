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Сегодня, 03:16

Мбаппе будет выступать в «Реале» под девятым номером

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Реала» Килиан Мбаппе определился с игровым номером, под которым будет выступать за мадридский клуб.

25-летний француз будет играть под девятым номером. Ожидается, что после ухода полузащитника Луки Модрича форвард возьмет десятый номер.

Ранее под девятым номером выступал французский форвард Карим Бензема.

3 июня «Реал» объявил о подписании контракта с Мбаппе. Француз выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Он провел за команду 308 матчей, забил 256 голов и сделал 108 результативных передач. В 2023 году форвард стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».

С парижанами Мбаппе шесть раз становился чемпионом Франции, 4 раза выигрывал Кубок страны, трижды Суперкубок и дважды побеждал в Кубке французской лиги.

Килиан Мбаппе
ФК Реал
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