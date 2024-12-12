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Сегодня, 17:23

Мбаппе диагностировали травму бедра левой ноги

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе травмировал бедро левой ноги. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Француз получил повреждение 10 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Аталанты» (3:2). Мбаппе забил гол в начале первого тайма, а после почувствовал дискомфорт и был заменен на 36-й минуте игры.

Точные сроки восстановления игрока не называются.

Мбаппе выступает за «Реал» с лета 2024 года. В текущем сезоне на счету 25-летнего форварда 12 забитых мячей и 2 голевые передачи в 21 игре за клуб во всех турнирах.

Источник: ФК Реал Мадрид
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Килиан Мбаппе
ФК Реал
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