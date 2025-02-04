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Сегодня, 16:30

Мбаппе из-за травмы не сыграет с «Леганесом» в Кубке Испании

Алина Савинова
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что нападающий Килиан Мбаппе пропустит четвертьфинальный матч Кубка Испании против «Леганеса» из-за повреждения икроножной мышцы.

26-летний футболист получил повреждение в игре 22-го тура ла лиги с «Эспаньолом» (0:1) после жесткого подката защитника бело-синих Карлоса Ромеро. Матч прошел 2 февраля.

«Вчера мы дали Мбаппе еще один день на восстановление. Сегодня он тренировался нормально, но у него гематома, и завтра он будет недоступен», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Встреча «Реала» и «Леганеса» в Кубке Испании состоится 5 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.

Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Леганес
ФК Реал
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