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Испания

14 апреля, 12:44

Мбаппе извинился перед игроком «Алавеса» после удаления

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе принес свои извинения футболисту «Алавеса» Антонио Бланко после жесткого фола на нем в матче 31-го тура испанской ла лиги.

13 апреля «Реал» на выезде переиграл «Алавес» (1:0). Мадридцы провели часть встречи в меньшинстве после удаления Мбаппе на 38-й минуте. Это его первое удаление в составе «Реала».

Судья Сесар Сото Градо показывает красную карточку Килиану Мбаппе.Мбаппе получил первое удаление за «Реал». Француз чуть не сломал сопернику ногу и может пропустить класико

«Это был жесткий подкат. Я поговорил с Килианом, он извинился, и никаких проблем нет. Такие моменты бывают в футболе», — приводит AS слова Бланко. По информации издания, Мбаппе самостоятельно пришел в раздевалку соперника, чтобы извиниться за фол.

В текущем сезоне Мбаппе провел 48 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 32 гола и сделал 4 результативные передачи.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Алавес
ФК Реал
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