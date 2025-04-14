Мбаппе извинился перед игроком «Алавеса» после удаления

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе принес свои извинения футболисту «Алавеса» Антонио Бланко после жесткого фола на нем в матче 31-го тура испанской ла лиги.

13 апреля «Реал» на выезде переиграл «Алавес» (1:0). Мадридцы провели часть встречи в меньшинстве после удаления Мбаппе на 38-й минуте. Это его первое удаление в составе «Реала».

«Это был жесткий подкат. Я поговорил с Килианом, он извинился, и никаких проблем нет. Такие моменты бывают в футболе», — приводит AS слова Бланко. По информации издания, Мбаппе самостоятельно пришел в раздевалку соперника, чтобы извиниться за фол.

В текущем сезоне Мбаппе провел 48 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 32 гола и сделал 4 результативные передачи.