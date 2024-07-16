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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о переходе в мадридский клуб.
«Мечта сбылась? Определенно», — приводит слова футболиста Madrid Zone.
16 июля 25-летний француз прошел медосмотр в «Реале». Кроме того, во вторник на домашнем стадионе мадридского клуба «Сантьяго Бернабеу» состоится презентация Мбаппе в качестве футболиста «Реала».
«Реал» объявил о переходе Килиана Мбаппе 3 июня. Француз подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Ранее форвард выступал за «ПСЖ» и «Монако».