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Сегодня, 10:43

Мбаппе — о переходе в «Реал»: «Мечта сбылась? Определенно»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о переходе в мадридский клуб.

«Мечта сбылась? Определенно», — приводит слова футболиста Madrid Zone.

16 июля 25-летний француз прошел медосмотр в «Реале». Кроме того, во вторник на домашнем стадионе мадридского клуба «Сантьяго Бернабеу» состоится презентация Мбаппе в качестве футболиста «Реала».

«Реал» объявил о переходе Килиана Мбаппе 3 июня. Француз подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Ранее форвард выступал за «ПСЖ» и «Монако».

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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