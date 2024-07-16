Мбаппе — о переходе в «Реал»: «Мечта сбылась? Определенно»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о переходе в мадридский клуб.

«Мечта сбылась? Определенно», — приводит слова футболиста Madrid Zone.

16 июля 25-летний француз прошел медосмотр в «Реале». Кроме того, во вторник на домашнем стадионе мадридского клуба «Сантьяго Бернабеу» состоится презентация Мбаппе в качестве футболиста «Реала».

«Реал» объявил о переходе Килиана Мбаппе 3 июня. Француз подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Ранее форвард выступал за «ПСЖ» и «Монако».