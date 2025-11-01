Мбаппе назвал свой самый памятный гол в «Реале»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своем самом памятном голе в мадридском клубе.

«Обычно я всегда называю последний гол, но на этот раз выбрал бы первый, потому что это был первый гол на «Бернабеу». Я испытывал особенный трепет перед матчем с «Бетисом». Надеюсь, это был один многих голов, который я забью на этом стадионе. Этот момент положил начало моей истории в «Реале» и оставил у меня очень приятные воспоминания», — цитирует Мбаппе Marca.

Мбаппе летом 2024 года перешел в «Реал» из «ПСЖ». В текущем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 2 результативные передачи.