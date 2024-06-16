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Сегодня, 19:29

Мбаппе не примет участия в Олимпиаде-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о том, что пропустит футбольный турнир Олимпиады-2024 в Париже.

«У моего клуба твердая позиция по поводу этого: я не приму участия в Олимпийских играх. Надо понимать, что я перешел в новый клуб. Хочу пожелать всего наилучшего сборной Франции. Надеюсь, они завоюют золотую медаль и привезут ее домой», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

«Реал» объявил о подписании контракта с 25-летним французом 3 июня. Ранее Мбаппе выступал за «ПСЖ» и «Монако».

Футбольный турнир на Олимпийских играх пройдут с 24 июля по 10 августа 2024 года. Сборная Франции в группе A сыграет с США, Гвинеей и Новой Зеландией.

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