Мбаппе пропустит матч «Реала» против «Хетафе»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе пропустит выездной матч 33-го тура ла лиги против «Хетафе».

Мбаппе восстанавливается после травмы лодыжки. Из-за повреждения он не смог принять участия в матче 32-го тура чемпионата Испании против «Атлетика», который завершился со счетом 1:0.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел 50 матчей во всех турнирах, забив 33 гола и отдав 5 голевых передач. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2029 года, а текущая рыночная стоимость, согласно Transfermarkt, составляет 170 миллионов евро.

Матч «Хетафе» — «Реал» состоится в среду, 23 апреля, и начнется в 22.30 (мск).