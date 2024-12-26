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Испания

Сегодня, 09:05

Мбаппе обещал президенту «Реала» Пересу улучшить свои результаты

Алина Савинова
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Между нападающим «Реала» Килианом Мбаппе и президентом клуба Флорентино Пересом несколько недель назад состоялся диалог, сообщает Marca.

По информации источника, футболист пообещал Пересу изменить ситуацию. Он заверил президента клуба в том, что улучшит результаты и сможет забивать больше голов, в том числе решающих.

Ранее Мбаппе заявил, что «сливочные» не пожалеют о его подписании.

Французский футболист перешел в «Реал» летом 2024 года в статусе свободного агента. Ранее он выступал за «ПСЖ. В этом сезоне 26-летний Мбаппе провел 23 матча за испанскую команду во всех турнирах, забив 13 голов и сделав 3 результативные передачи.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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