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Испания

30 марта, 06:40

Мбаппе отреагировал на повторение достижения Роналду по голам в дебютном сезоне за «Реал»

Алина Савинова
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал повторение достижения португальского форварда Криштиану Роналду.

26-летний француз оформил дубль в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» (3:2). Он достиг отметки в 33 гола за мадридскую команду в дебютном сезоне, повторив показатель Роналду и Руда ван Нистелроя. Рекордсменом является Иван Саморано, забивший 37 мячей.

«Очень особенное достижение. Я уверен, что самое важное — это то, чего ты добиваешься с командой, но забивать столько же голов, сколько Криштиану, — это всегда хорошо. Мы знаем, что он значит для «Реала» и для меня. Он дает мне много советов, он забил много голов. Но мы здесь должны выигрывать титулы», — приводит Marca слова Мбаппе.

Французский футболист присоединился к «Реалу» летом 2024 года. Ранее он выступал за «ПСЖ» и «Монако».

Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Реал
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