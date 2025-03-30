Мбаппе отреагировал на повторение достижения Роналду по голам в дебютном сезоне за «Реал»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал повторение достижения португальского форварда Криштиану Роналду.

26-летний француз оформил дубль в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» (3:2). Он достиг отметки в 33 гола за мадридскую команду в дебютном сезоне, повторив показатель Роналду и Руда ван Нистелроя. Рекордсменом является Иван Саморано, забивший 37 мячей.

«Очень особенное достижение. Я уверен, что самое важное — это то, чего ты добиваешься с командой, но забивать столько же голов, сколько Криштиану, — это всегда хорошо. Мы знаем, что он значит для «Реала» и для меня. Он дает мне много советов, он забил много голов. Но мы здесь должны выигрывать титулы», — приводит Marca слова Мбаппе.

Французский футболист присоединился к «Реалу» летом 2024 года. Ранее он выступал за «ПСЖ» и «Монако».