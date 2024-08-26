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Сегодня, 10:33

Мбаппе поблагодарил болельщиков после дебютного матча на «Сантьяго Бернабеу»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о своих эмоциях от дебютного матча на «Сантьяго Бернабеу». 25 августа мадридский клуб сыграл против «Вальядолида» (3:0).

«Невероятный момент, я рад сыграть дебютный матч на этом стадионе. Мы одержали победу, это был отличный вечер. Трибуны невероятно поддерживают. Благодарю всех за этот момент. Играть на такой арене — это мечта», — цитирует 25-летнего нападающего пресс-служба команды.

Мбаппе перешел в «Реал» на правах свободного агента этим летом. После двух матчей ла лиги футболист не отметился результативными действиями.

Килиан Мбаппе
ФК Реал
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