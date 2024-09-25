Мбаппе получил микротравму в матче с «Алавесом»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе получил микротравму в матче 7-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (3:2), сообщает журналист Фабрицио Романо.

25-летний француз забил 1 гол и провел на поле 80 минут, после чего был заменен на Арду Гюлера. Форвард испытывает дискомфорт в мышце бедра, в ближайшие два дня футболист пройдет медицинское обследование, которое определит серьезность повреждения.

Мбаппе выступает за «Реал» с июля 2024 года, нападающий перешел в «Королевский клуб» на правах свободного агента.

В 9 матчах за команду форвард забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.