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Сегодня, 00:59

Мбаппе получил микротравму в матче с «Алавесом»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе получил микротравму в матче 7-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (3:2), сообщает журналист Фабрицио Романо.

25-летний француз забил 1 гол и провел на поле 80 минут, после чего был заменен на Арду Гюлера. Форвард испытывает дискомфорт в мышце бедра, в ближайшие два дня футболист пройдет медицинское обследование, которое определит серьезность повреждения.

Мбаппе выступает за «Реал» с июля 2024 года, нападающий перешел в «Королевский клуб» на правах свободного агента.

В 9 матчах за команду форвард забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал

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