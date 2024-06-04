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Сегодня, 12:33

Мбаппе получит от «Реала» подписной бонус в размере 150 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
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Новичок «Реал» Килиан Мбаппе получит 150 миллионов евро в качестве подписного бонуса, сообщает The Telegraph.

По данным источника, зарплата 25-летнего форварда составит 15 миллионов евро за сезон, что ниже чем было в «ПСЖ». Подписной бонус в размере 150 миллионов будет выплачиваться в течение всех пяти лет. Также игрок получит процент от своих имиджевых прав.

3 июня «Реал» объявил о подписании контракта с Мбаппе. Сообщалось, что 25-летний француз будет играть за «Реал» под девятым номером, а после ухода Луки Модрича форвард возьмет десятый номер.

Официальная презентация футболиста запланирована на середину июля.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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