Мбаппе о своей позиции: «Роналду играл везде в атаке — я тоже»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал дискуссии о своей оптимальной позиции на поле.

«Споры о моей позиции? Это неважно. Взгляните на Криштиану — он одинаково эффективно играл на всех трех атакующих позициях. Я тоже выступал в разных ролях. Суть не в этом, а в химии с партнёрами и удовольствии от игры. Вот что действительно имеет значение. Все остальное — просто пустые разговоры», — заявил форвард в беседе с журналисткой Аной Пастор.

В текущем сезоне 25-летний Мбаппе уже отметился 32 голами и 4 голевыми передачами в 45 матчах за «Реал». Контракт звезды с клубом действует до 2029 года, а его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 170 миллионов евро.