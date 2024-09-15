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Мбаппе: «Я очень рад, что играю в «Реале» вместе с Винисиусом»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал победу в матче 5-го тура ла лиги против «Реал Сосьедад» (2:0).

«Мы с Винисиусом стараемся искать друг друга на поле во время матчей и тренировок. Он прекрасный футболист, многое сделал для «Реала», и я очень рад, что играю вместе с ним. Пенальти? Важнее всего не то, кто исполняет пенальти, а то, что мы реализовали все четыре», — приводит слова Мбаппе Marca.

По голу за «сливочных» с пенальти забили Винисиус Жуниор (58-я минута) и Килиан Мбаппе (75-я).

«Реал» (11 очков) поднялся на второе место в ла лиге. Команда Карло Анчелотти сократила отставание от «Барселоны» до одного очка, но у каталонцев есть игра в запасе. «Реал Сосьедад» (4) идет 16-м в турнирной таблице.

Винисиус Жуниор
Килиан Мбаппе
ФК Реал
ФК Реал Сосьедад

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