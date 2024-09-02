Мбаппе — о дубле в матче с «Бетисом»: «Я надеялся забить, но важнее всего победа»

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (2:0). Нападающий оформил дубль.

«Чудесный момент. Я надеялся забить на этом легендарном стадионе, лучшем в мире, но важнее всего победа. После игры с «Лас-Пальмасом» было важно выиграть. Было тяжело, но мы — «Реал Мадрид». Нам нужно побеждать сильные команды ради уверенности в себе. Однако мы не забывали, что шел всего лишь август. Нам нужно становиться увереннее, становиться более цельной командой и побеждать, потому что соперники побеждают.

Я чувствую себя отлично, говорю об этом все время после перехода. Я счастлив, люди окружили меня заботой, я чувствовал это и тогда, когда не забивал. Быть здесь — мечта. Надеюсь, что буду забивать больше и снова получать овации", — приводит слова Мбаппе Marca.

25-летний француз забил на 67-й и 75-й минутах, второй гол нападающий забил с пенальти. Это дебютные мячи Мбаппе за «Реал» в ла лиге — первый гол за мадридский клуб игрок забил в Суперкубке УЕФА против «Аталанты» (2:0).

После этого матча «Реал» с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 очка. «Бетис» с 2 очками — на 17-й строчке.