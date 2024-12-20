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Сегодня, 10:14

Мбаппе рассказал, какой турнир мечтает выиграть

Алина Савинова
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Французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе назвал турнир, в котором мечтает одержать победу.

«Какой важный трофей осталось выиграть? Лигу чемпионов. Именно за этим я и пришел в лучший клуб мира», — цитирует Мбаппе ESPN.

Нападающий перешел в «Реал» этим летом, подписав контракт с испанской командой до 2029 года. Ранее он выступал за «ПСЖ».

В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел 22 матча за «сливочных» во всех турнирах, отметившись 12 голами и 2 результативными передачами. Вместе с «Реалом» он стал обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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