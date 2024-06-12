Мбаппе - о «Золотом мяче»: «Я продолжу отдавать все силы для достижения этой цели»

Французский нападающий Килиан Мбаппе заявил, что продолжит усердно работать для получения награды «Золотой мяч».

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским изданием France Football. В 2023-м обладателем приза стал форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси.

«Это всегда мое желание. Даже в детстве я хотел однажды стать лучшим игроком. Я продолжу отдавать все силы и усердно работать для достижения этой цели. Потому что это моя работа и часть моей жизни: постоянно совершенствоваться, не теряя при этом удовольствия», — цитирует Мбаппе Sport Bild.

3 июня «Реал» объявил о подписании контракта с Мбаппе. Официальная презентация футболиста запланирована на середину июля. Ранее 25-летний форвард выступал за «ПСЖ», вместе с которым стал шестикратным чемпионом Франции.